PS-M confiante que Governo português irá apresentar modelo de mobilidade que desagrave o custo das viagens

O Partido Socialista-Madeira (PS-M) mostrou-se, ontem, confiante que o Governo português irá apresentar em breve um modelo de mobilidade que desagrave o custo das viagens.

Numa iniciativa promovida este domingo em Santa Cruz, para abordar a temática da mobilidade, o presidente do PS-M aproveitou para criticar Miguel Albuquerque e alertou os madeirenses para que estejam atentos àquilo que “o presidente do Governo Regional A diz de manhã e ao que o presidente do Governo Regional B diz na parte da tarde”.

Emanuel Câmara apontou o dedo àquilo que considera ser uma situação completamente antagónica. “Não pode continuar o Governo Regional, na pessoa do seu presidente, a estar sistematicamente a querer pôr os madeirenses e porto-santenses contra o Governo da República da responsabilidade do Partido Socialista e o primeiro-ministro António Costa, por um lado, e depois, à tarde, vai o presidente do PSD B a Lisboa, de mão estendida, à procura de apoios”, referiu.

O líder dos socialistas destacou o facto de ser com um Governo da República da responsabilidade do PS que será possível a revisão do modelo de mobilidade, afirmando que há toda uma negociação que não foi conseguida por este Governo Regional com os executivos da responsabilidade do PSD e de Passos Coelho.

“Agora, temos finalmente um Governo da República atento às suas responsabilidades, não fazendo mais do que o seu dever, que é olhar para todos os madeirenses como portugueses que somos, respeitar a continuidade territorial e, a partir daí, fazer aquilo para desonerar os encargos que os madeirenses têm para deixarem a sua ilha, por várias razões, e fazer com que paguemos só os 86 euros para a população em geral e 65 euros para os estudantes, para acabar com este desnorte do Governo Regional que é evidente”, declarou Emanuel Câmara.