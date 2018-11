Projecto equipa de Apoio Psicossocial deverá abranger mais concelhos

Machico, Santa Cruz, Funchal e Câmara de Lobos. São estes os concelhos que a equipa de Apoio Psicossocial, integrada no Programa ‘Humaniza’ da Fundação ‘La Caixa’, irá abranger numa primeira fase. Milton Alves, director técnico da equipa, disse que o objectivo é, depois, abranger mais concelhos.

A cerimónia de apresentação decorreu, há pouco, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, e contou com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e Pedro Ramos, secretário regional da Saúde.

Refira-se que em Portugal foram seleccionados 10 projectos para a constituição de apoio psicossocial, integrados em equipas de cuidados paliativos, distribuídas por diferentes regiões. A Madeira é uma delas.