Preços da Habitação na Madeira subiram no primeiro trimestre deste ano e superam a média nacional

O preço mediano de alojamentos familiares verificado na Regão Autónoma da Madeira (RAM), no primeiro trimestre deste ano (últimos 12 meses), foi de 1.143 euros/m2, correspondendo ao valor mais elevado, desde o 1.º trimestre de 2016 (1.º período da série), mantendo-se também acima da média nacional que ronda os 950 euros/m2.

A informação foi divulgada hoje, 31 de Julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), e mostra que comparativamente aos trimestres anterior e homólogo, os crescimentos foram de 1,5% e 10,6%, respectivamente. Note-se ainda que o valor do segmento dos alojamentos novos (1.207 euros/m2) continua a superar o valor dos alojamentos existentes (1.121 euros/m2) em 86 euros/m2.

Para os apartamentos, o valor observado na RAM, de 1.276 euros/m2, foi, de modo significativo, superior (21,2% acima) ao verificado para o conjunto do país (1.053 euros/m2), sendo que para os apartamentos existentes o diferencial acentuou-se, com o valor regional (1.242 euros/m2) a se situar 21,9% acima do de Portugal (1.019 euros/m2).

No Funchal, o preço mediano da habitação no 1.º trimestre de 2018 fixou-se em 1.405 euros/m2, o que significa que este município foi o único da RAM a registar um valor acima da média regional (mais 262 euros/m2). Neste município, o preço dos alojamentos novos (1.527 euros/m2) foi igualmente superior ao preço dos alojamentos existentes, sendo a diferença de 159 euros/m2, entre estes dois indicadores, superior à apurada para o conjunto da Região (86 euros/m2).

Para além do Funchal, os municípios de Santa Cruz e do Porto Santo, embora registando preços abaixo da média da RAM, destacam-se, visto apresentarem valores de expressão considerável, acima dos mil euros (1.041 e 1.032 euros/m2, respectivamente). Os valores mais baixos foram observados em Porto Moniz (435 euros/m2) e Santana (450 euros/m2).

Nas freguesias da cidade do Funchal, o destaque vai para São Martinho que apresentou, no 1.º trimestre de 2018, valores de 1.632 euros/m2, bastante superiores à média da cidade (1.405 euros/m2, coincidindo os valores da cidade com os do município), para a totalidade dos alojamentos. Seguem-se a agregação das freguesias centrais (São Pedro, Santa Luzia e Sé), com 1.370 euros/m2, e a freguesia de Santo António, com 1.327 euros/m2.

As freguesias mais orientais (Santa Maria Maior e São Gonçalo) e a agregação S. Roque, Monte e Imaculado Coração de Maria registaram os valores mais baixos na ordem dos 1.271 euros/m2 e 1.062 euros/m2, respectivamente.

Na sequência de uma solicitação dirigida pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) ao INE, passam a ser incluídos nesta divulgação os dados para o Caniço, freguesia na qual o preço mediano de alojamentos familiares no 1.º trimestre de 2018 ascendeu a 1.086 euros/m2, valor que supera o verificado para o conjunto do município de Santa Cruz, em 45 euros euros/m2. Os preços observados nesta freguesia têm crescido sucessivamente desde o 3.º trimestre de 2016, atingido o seu máximo exactamente no trimestre em referência.

No 1.º trimestre de 2018, na RAM, o preço mediano das vendas de alojamentos de tipologia T0 ou T1 foi de 1 221 euros/m2, o mais elevado se comparado com as restantes tipologias (T2, 1.121 euros/m2; T3, 1.163 euros/m2; T4 ou superior, 877 euros/m2).

Na cidade do Funchal, os valores registados nas quatro tipologias em análise foram de forma expressiva superiores aos verificados na RAM, tendo os T0 ou T1 registado igualmente o valor mais alto (1.574 euros/m2) e os T4 ou superior, o valor mais baixo (1.041 euros/m2).