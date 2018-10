‘Ponto e Vírgula’ ganha formato radiofónico

Está de volta o ‘Ponto e Vírgula’, uma publicação mensal de e para estudantes que integra a edição do DIÁRIO desta terça-feira.

A IV série do ‘Ponto e Vírgula’ traz novos temas, desafios renovados e muitos prémios. Mas acima de tudo, mais uma vez, dá oportunidades aos estudantes do ensino secundário que assumem o papel de editores, colunistas, comentadores, entrevistadores, repórteres, ilustradores e fotógrafos numa publicação de 16 páginas.

O suplemento do DIÁRIO é uma produção da Secretaria Regional de Educação (SRE) em articulação com as escolas de ensino secundário da Região. Para o secretário da Educação, Jorge Carvalho, o Ponto e Vírgula “é um espelho fidedigno da relação entre alunos e professores e entre as escolas e as comunidades”.

Com a excepção de Outubro e de Maio, o ‘Ponto e Vírgula’ surge sempre na terça-feira seguinte ao dia 15 de cada mês.

A criação e a partilha de conteúdos também estão disponíveis nas redes sociais e este ano há um novo de produção estudantil.

Meia-hora na TSF

A IV edição do ‘Ponto e Vírgula’ chegou hoje às bancas, mas no final desta semana estará ‘no ar’ na antena da TSF Madeira. O programa radiofónico semanal, com a duração de 30 minutos, é transmitido ao sábado depois do noticiário das 14h e é reposto ao domingo no mesmo horário e à terça-feira depois das notícias das 13h.

Motivar o auditório para os destaques do ‘Ponto e Vírgula’ e para os projectos, actividades e eventos das escolas, entre Novembro e Maio, a par e passo com o ano lectivo.

A meia-hora arranca já este sábado, 3 de Novembro, com a Escola Básica e Secundária da Calheta a dominar as atenções. Fica de ouvido à escuta!

Grande ideia mantém-se

O suplemento mantém a vertente criativa do projecto ‘Grande Ideia’ que foi lançado em 2016. Nas oito edições surgirão trabalhos inseridos na iniciativa que visa promover e incentivar os desenvolvimento das capacidades criativas dos jovens das 15 escolas com ensino secundário da Região em modalidades como: conto, poesia, ilustração, fotografia, reportagem, investigação histórica e vídeo.

Os melhores trabalhos serão premiados havendo 6.600 euros para distribuir e ainda um mural dos premiados no ‘La Vie’