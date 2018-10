Ponta do Sol congratula-se com aprovação do Orçamento Municipal para 2019

O Orçamento da Câmara Municipal da Ponta do Sol para o ano de 2019 foi hoje aprovado. Célia Pessegueiro congratula-se por esta aprovação e diz esperar “igual postura e sentido de responsabilidade do partido social-democrata e do CDS que votaram pela abstenção e pela aprovação, respectivamente, na Assembleia Municipal”.

“Este foi um Orçamento que foi bastante debate tanto na preparação como na discussão e prova disso foi o resultado da votação”, afirma a presidente da Câmara Municipal.

A autarca destaca algumas medidas que constam do documento, como o alargamento do apoio a manuais escolares até ao 12º ano, o apoio social a famílias carenciadas e as bolsas de estudo para o ensino superior. Célia Pessegueiro fala também de um forte investimento na renovação das redes de água potável e nas ETARS. Os cemitérios também levam uma verba avultada para a sua renovação, tal como as veredas e levadas que vão ser requalificadas.