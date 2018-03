PCP quer grande debate sobre a orla costeira madeirense

O PCP realizou, hoje, uma conferência de imprensa, na qual denunciou “os atentados cometidos pelo Governo Regional, no litoral”.

“Uma vez mais, devido à ausência de uma estratégia regional para o litoral e pela gravíssima e imperdoável falta de ordenamento da orla costeira, assistimos a inúmeros casos de destruição - com elevadíssimos encargos para o erário público - em equipamentos e infra-estruturas instaladas na orla costeira”, acusa Edgar Silva.

O coordenador regional do PCP diz ainda que “crimes políticos contra o litoral tendem a continuar” e exemplifica com o já anunciado ‘Projecto de Requalificação Urbana de São Vicente’, que a seu ver “se prepara para esbanjar outros milhões de euros”.

“Recorrendo a fundos europeus e a outras fontes de financiamento, o Governo Regional é co-responsável pelo despejo de 2,6 milhões de euros para desfigurar, mar adentro, mais um segmento do litoral”, acrescenta.

Neste sentido, o PCP propõe a realização de um grande debate sobre o litoral e a orla costeira.

“Queremos que neste debate em defesa do interesse público se considerem os crimes cometidos pela governação no litoral, e que sejam assumidos compromissos quanto a medidas de salvaguarda ambiental da frente mar, do mar e da orla costeira”, conclui Edgar Silva.