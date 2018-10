Paulo Cafôfo reage à morte de Victor Costa

O presidente da Câmara Municipal do Funchal reagiu à morte do maestro Victor Costa através da sua págiana do Facebook.

“Deixou-nos um dos nossos maiores talentos musicais. O Maestro Victor Costa, era um verdadeiro génio, e uma pessoa com quem eu mantinha muita estima e cumplicidade. Autor da música do Hino da Região Autónoma da Madeira, foi compositor, tenor lírico e maestro em diversos grupos corais. Era um cidadão interventivo e um ativista de muitas causas. Vai fazer muita falta. Até sempre!”, escreveu Paulo Cafôfo na rede social.