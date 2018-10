Parque Temático ‘ganha’ terminal de transportes públicos

O Parque Temático da Madeira tem, a partir deste mês de outubro, um terminal de transportes públicos com uma paragem de autocarros junto à sua entrada.

“Trata-se de uma parceira estabelecida entre a Sociedade do Norte e a Companhia Carros S. Gonçalo, onde foi possível disponibilizar o serviço interurbano, criando uma variante directa nas carreiras regulares 56 e 103 com duas frequências permitindo servir os visitantes, através de ligações diárias entre o Funchal e o Parque Temático”, informa uma nota do gabinete da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas.

Estas carreiras com destino a Santana, no período da manhã e ou período da tarde, permitirão aos residentes e turistas uma visita acessível.

A medida pretende assegurar, assim, “uma maior acessibilidade a este empreendimento turístico e de lazer, oferecendo assim, a possibilidade de os visitantes terem acesso facilitado e directo ao Parque”.

Recorde-se que, desde a passada segunda-feira, dia 22, esta infra-estrutura passou a ter acesso totalmente gratuito para as áreas ajardinadas, ateliers de artesanato, casinhas típicas de Santana, labirinto, parque infantil e objectos tradicionais em Zoom Out.

De referir ainda que o Parque Temático da Madeira alberga, até dia 15 de Novembro, a exposição do 1º Concurso de Fotografia ‘Parque Temático da Madeira - Explore, Conheça, Caminhe, sinta’, realizado no âmbito do 14º aniversário do Parque.

O grande vencedor, com o 1º Prémio, foi o Paulo Alexandre Teixeira, seguindo-se Pedro Nuno Jesus, com o 2º Prémio e Rosa Maria Silva, com o 3.º Prémio.