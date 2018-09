Palestra e Sessão de Observação encerram Astronomia de Verão 2018

A Universidade da Madeira vai receber no próximo sábado, dia 15 Setembro, a partir das 20 horas, uma palestra subordinada ao tema ‘Buracos Negros e Radiação de Hawking’ e uma sessão de observação nocturna, no terraço do Edifício do Campus da Penteada, durante a qual os telescópios serão apontados para os planetas Saturno, Júpiter e Marte, bem como para estrelas e diversos objectos do céu profundo (enxames, galáxias e nebulosas).

Estas actividades têm entrada livre e marcam o encerramento da Astronomia de Verão 2018, uma iniciativa organizada na Região Autónoma da Madeira pela Associação de Astrónomos Amadores da Madeira (AAAM), em colaboração com o Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira (GAUMa), ao abrigo do programa Ciência Viva.

De salientar que a sessão de observação pode ser condicionada pelas condições atmosféricas.