Palácio de São Lourenço recebe duas conferências inseridas no Centenário do Fim da 1.ª Guerra Mundial

Associando-se ao Centenário do Fim da 1.ª Guerra Mundial, a 11 de Novembro de 1918, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, acolhe amanhã, no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço, pelas 11h30, as conferências ‘Padres Capelães Madeirenses durante a I Guerra Mundial’ e ‘Dois madeirenses na I Guerra: as memórias dos irmãos Olavo’.

A primeira será proferida pelo Coronel Capelão António Gonçalves Simões e a segunda por Cristina Trindade.

A iniciativa está aberta ao público.