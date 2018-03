Operação no Aeroporto da Madeira decorre dentro da normalidade

A operação no Aeroporto Internacional da Madeira esta a decorrer esta noite “dentro da normalidade”, depois de o mau tempo ter motivado 27 cancelamentos durante o dia, situação que afetou mais de 4.000 passageiros.

“Neste momento, tudo está a decorrer dentro da normalidade e as previsões apontam para que a acalmia se mantenha durante o resto da noite e amanhã (sábado)”, disse à agência Lusa fonte do aeroporto, cerca das 21:30.

Durante quase todo o dia, nenhum avião aterrou ou descolou do Aeroporto Internacional da Madeira, localizado no concelho de Santa Cruz, na zona leste da ilha, mas o tráfego começou a normalizar a partir das 18:00 horas, tendo já aterrado nove voos.

A Região Autónoma da Madeira continua, no entanto, a ser afetada pelo mau tempo e a capitania do Porto do Funchal ainda mantém ativos avisos para agitação marítima forte, vento forte e má visibilidade para a orla costeira do arquipélago, enquanto o IPMA estendeu o aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de quatro) para as zonas montanhosas e para a costa sul por causa do vento.

Algumas estradas regionais encontram-se encerradas ou condicionadas devido à queda de árvores e derrocadas.

No concelho do Funchal, o mais populoso da Madeira, as duas corporações de bombeiros - Municipais e Voluntários Madeirenses - e a Proteção Civil Municipal registaram até as 18:00 horas dez ocorrências, resultantes do estado do tempo, nomeadamente queda de árvores e pequenos deslizamentos de terra.

A autarquia informou, por outro lado, que os serviços continuam no terreno de forma a “repor a normalidade com a maior brevidade possível”.