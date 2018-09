Obras vão condicionar áreas no exterior do Hospital dos Marmeleiros

O Serviço de Saúde da RAM acaba de informar que, devido às obras de reabilitação no Hospital dos Marmeleiros, algumas áreas no exterior do Hospital vão estar condicionadas, a partir de sexta-feira, dia 14.

A SABER

Condicionalismos nos dias 14, 15 e 16 Setembro

- A circulação de pessoas e veículos no arruamento norte do Hospital dos Marmeleiros estará interdita a partir das 15 horas do dia 14 (sexta-feira) até às 20 horas do dia 16 de Setembro (domingo);

- O acesso à morgue estará condicionado, pelo que não será possível a permanência de pessoas e veículos neste espaço;

Condicionalismos a partir do dia 14 de Setembro até à conclusão dos trabalhos

- A entrada e saída de doentes (transporte de doentes) será efectuada a partir da porta do lado nascente, junto à Consulta Externa.

Concluída a fase de trabalhos no exterior dar-se-á início à reabilitação do interior da unidade hospitalar, com uma intervenção mais profunda e directa nas enfermarias e corredores internos.

O SESARAM diz lamentar os constrangimentos causados, principalmente junto dos utentes, profissionais de saúde e visitantes, mas relembra “a importância desta intervenção em prol da segurança e do conforto de todos aqueles que diariamente circulam no Hospital dos Marmeleiros”.