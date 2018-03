Obra feita espelha forma “como o Governo Regional olha para o Porto da Cruz”

Em comunicado dirigido à imprensa, a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas reagiu às declarações efectuadas, no domingo, no Porto da Cruz, durante uma visita do presidente do PS ao centro da freguesia.

Emanuel Câmara acusou o Governo Regional de “virar as costas” ao Porto da Cruz, pela falta de celeridade na resolução de problemas causados pelas intempéries de Fevereiro de 2010 e Novembro de 2013.

“O novo presidente do PS-Madeira, numa tentativa desesperada de tentar silenciar as críticas que vão surgindo no interior do seu partido (...) resolveu dar um ar da sua graça neste domingo. O resultado, como sempre que se fala de muitas coisas de que não se sabe, especialmente quando não há o cuidado de nos prepararmos devidamente, foi uma mão cheia de disparates e inverdade”, refere comunicado do executivo regional.

Mais concretamente, a Secretaria responde o seguinte às críticas de Emanuel Câmara: “Desde 2010 que várias obras já ali foram feitas (...) Muitas dessas obras, para não dizer todas, foram realizadas na sequência dos estragos que ali ocorreram e cuja dimensão e dificuldades técnicas obrigaram a complexos projectos e a avultados investimentos”.

“A miopia súbita torna-se ainda mais evidente ao não falar de uma obra que está a decorrer no Porto da Cruz, muito próximo do centro, nomeadamente na Ribeira do Juncal, que vai tornar muito mais segura aquela área, estabilizando a Estrada Regional e regularizando o canal fluvial. É obra difícil, de grande valor, mas que espelha bem a forma como o Governo Regional olha para o Porto da Cruz. Portanto, o que se estranha é que Emanuel Câmara tenha estado no Porto da Cruz e não tenha visto nada”, acrescenta a mesma nota.

São ainda referenciadas como exemplos de intervenções do Governo Regional neste conselho: a obra em curso na estrada regional que liga o Santo da Serra ao Porto da Cruz, onde estão a ser reconstruídas 14 passagens hidráulicas, avaliada em quase quatro milhões de euros ou as obras de beneficiação na Escola Básica de 1º, 2º e 3º Ciclo e PE, orçadas em 150 mil euros.