“O quê? O Tribunal de contas? Era o que faltava. Contas de mercearia?”. Esta foi a reacção de Rui Caetano

Rui Caetano, o coordenador do Programa do PS para as áreas da Educação, Juventude e Desporto, reagiu esta tarde à notícia que hoje é manchete no DIÁRIO de Notícias. Através da sua página de Facebook, o também presidente do conselho executivo da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco não poupa nas críticas dirigidas ao Tribunal de Contas e à Secretaria de Educação.

Rui Caetano publicou o seguinte comentário: “O quê? O Tribunal de contas? Era o que faltava. Contas de mercearia? Será que estou a ler bem? Hoje no DIÁRIO, o Tribunal de Contas sugere mudanças na Educação? Querem “mais fusões de escolas” e menos professores? Ao que chegamos!! Está tudo louco e de canelas para o ar. Já agora, deveriam mandar encerrar a Secretaria Regional de Educação. Eles que decidam tudo. Continuam a brincar com os professores, com os alunos, com os pais e mães, com as escolas e com o futuro da Região. A EDUCAÇÃO NÃO representa um custo, a EDUCAÇÃO representa um investimento. A EDUCAÇÃO NÃO se faz com números de mercearia nem com folhas de Excel.

Nunca vi estudos deste teor sobre outros setores, instituições e áreas, como por exemplo, o futebol, a banca, gabinetes da treta, empresas públicas, entre tantas outras. Toda a gente percebe de EDUCAÇÃO. Mas que mania!! Até quando?”., concretiza.

Dos vários comentários que entretanto surgiram em resposta ao ‘post’ de Rui Caetano, o líder parlamentar do PS-M, Victor Freitas, também reagiu questionando: “Tribunal de Contas já faz política?”.

Outra reacção tão inflamada quanto irónica é da ex-deputada do PCP, Isabel Cardoso, que escreveu: Lindinho!! O TC a definir políticas educativas!! Nem sei para que é que há uma Secretaria Regional de Educação! Fecha-se, o que poupará imenso, e nomeia-se um qualquer funcionário do TC para ir dando dicas sobre que escolas se fundem e como se gerem, quantos professores são precisos e onde, que currículos se adoptam e que materiais devem equipar os estabelecimentos. E pronto!!”