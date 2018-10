Norberto Gomes diz que Victor Costa deixa um legado muito importante na música na Madeira

O director artístico da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), lamenta a partida do maestro Víctor Costa com quem privou muitas vezes e recorda o privilégio de ter estriado algumas das suas obras no piano, juntamente com outras interpretadas pela OCM.

Norberto Gomes não tem dúvidas de que Victor Costa deixa um legado muito importante na música na Madeira pela “quantidade de obras que escreveu não só para coros, mas também pelas obras sinfónicas de bastante relevo”.

Foi o autor da música do hino da Madeira e era uma pessoa com uma grande produção na composição, embora tenha tido uma carreira como cantor em países europeus como Alemanha e Espanha. O director artístico da OCM considera que Victor Costa deixa “uma marca na história da música madeirense dos últimos 60 anos”.