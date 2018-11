Nacional e Marítimo defrontam-se este sábado

Nacional – Marítimo

O dérbi madeirense joga-se, a partir das 18 horas, na Choupana. Um jogo que promete apesar da classificação das duas equipas, estar a quem das expectativas. Os alvinegros encontram-se no último lugar da liga, enquanto que os verdes rubros ocupam a 12.ª posição.

O Nacional, nos últimos 5 jogos realizados em casa, não venceu nenhum, por outro lado, o Marítimo nos últimos 5 jogos a jogar fora só venceu um, a contar para Taça de Portugal, com o Moura, alcançando a vitória após a marcação de grandes penalidades (4-3).

O Pai Natal chega ao fórum Madeira

As festividades natalícias chegam ao Fórum Madeira, pelas 10h30 com animação na praça central com a participação da Vanusca e as amigas da pequenada, o Gui e o Palhaço Axe. Perto das 12 horas chega o momento mais aguardado pelas crianças, a chegada do Pai Natal.

Workshop de fotografia com Pedro Carvalho

A FNAC Madeira é palco do workshop de fotografia, que tem como tema ‘A fotografia de telemóvel’ e que terá como orador o fotógrafo Pedro Carvalho. Numa sessão aberta ao público em geral, com entrada livre.

Os apaixonados pela fotografia podem aprender a transformar as suas fotografias de telemóvel em autênticas obras de arte com as dicas de um especialista.

‘Desfile e Chá de Solidariedade’

O Núcleo Regional Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro promove um Desfile e Chá de Solidariedade, pelas 15 horas, no Belmond Reid’s Palace. O desfile conta com a participação de Kikas Botique, 4Affection, Nova Minerva, HM Sapatarias e Clara Hair Spa.

Concurso ‘A Melhor Pinga de S. Martinho 2018’

Decorre na Casa do Povo da Ilha, em Santana, a partir das 19h30, o concurso ‘A Melhor Pinga de S. Martinho 2018’.

Um evento organizado pela Casa do Povo que pretende promover a continuação das tradições e costumes associados ao São Martinho, como a prova do vinho novo, as iguarias típicas associadas, as castanhas assadas, bem como o convívio entre gerações.

Esta iniciativa conta com a participação do Centro de Convívio, do Grupo de Dança da Casa do Povo da Ilha e da Banda Municipal de Santana. Após a animação, é avaliado o vinho dos vários inscritos no concurso e são atribuídos prémios aos vencedores.

Sugestões musicais:

Prossegue a quarta edição do Madeira Piano Fest, Teatro Municipal Baltazar Dias, integrada nas celebrações dos 25 anos da Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira, sob a direcção artística de Robert Andres. Pelas 18 horas há recital de piano a quatro mãos e dois pianos, com o duo italiano, internacionalmente aclamado, constituído por solistas experientes, Marco Sollini e Salvatore Barbatano. O festival termina no domingo com outro concerto, desta feita pelo britânico Peter Donohoe.

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se em concerto, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, dirigida pelo maestro convidado Martin Panteleev, que se estreia não só na condução da OCM, mas também como solista (violino).

Fado de Susana Andrade no Saudade Madeira, a partir das 19h30. Há ementa especial da noite de São Martinho.

Cinema

O filme ‘Feliz Como Lázaro’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos MFF Screenings.

Sugestões para a noite de sábado:

‘Clube Silêncio’, no Living Room, com a selecção musical de Hernandez.

Rubrica ‘Soundview’ no Barreirinha Bar Café, numa ligação ao dono da editora grega Movement Recordings: Tassos (Tash) fará assim a sua 3.ª visita e irá partilhar a cabina de som com Li-Polymer. A acompanhá-los vão estar os Glitch Visual Artists que vão dar vida às fachadas do Largo do Socorro. O evento tem arranque marcado para as 18 horas, tendo um ‘after party’ no Mini Eco Bar pela noite dentro.

O projecto Três Bairros, natural de Santarém, formado pelo vocalista Guilherme Madeira, Ricardo Gama, na guitarra portuguesa, e João Correia, na viola, dá concerto, pelas 21 horas, no âmbito da quinta sessão das ‘Saccharum Sessions’, no Savoy Saccharum Resort & Spa, na Calheta.

DTOX acolhe a primeira sessão do 7.º aniversário da Fluid, subordinada à temática ‘The Underground’, com a actuação dos DJs Mark Fari, Michael Yang e Bernardo Mondim.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, celebra 24 anos de existência e apresenta, a partir das 23 horas, uma noite de festa que contará com os concertos de Ruben Aguiar, o grupo Triova Voices, os Mariachi México Madeira e ainda Buzico e o seu Acordeão Mágico. Antes há o jantar especial de aniversário, aberto a reservas (962735455).

O mês de Novembro nas Vespas é ‘Light’: entrada grátis para todos até às 2 horas, a porta para o Jam abre às 4h30 e há preçário especial.

A discoteca Copacabana propõe a festa ‘One Night At The Disco’, com o DJ Luís Gonçalves. No Garden há a selecção musical de Jay Camara.