Museu de Imprensa recebe conferência ‘Jornalismo e Redes Sociais - Desafios no Presente’

‘Jornalismo e Redes Sociais - Desafios no Presente’ é o nome da conferência, que está a ser promovida pela Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas. A iniciativa realiza-se, pelas 09h30, no Museu de Imprensa Madeira, em Câmara de Lobos, e irá contar com os oradores José Manuel Rosendo, jornalista, Brício Araújo, Advogado, e Samuel Mateus, professor universitário. Lourenço Freitas será o moderador.

A entrada é livre.