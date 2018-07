Miguel Albuquerque visitou hoje obra de consolidação de um talude no Chão da Ribeira.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou hoje, 31 de julho de 2018, a obra, já concluída, de consolidação de um talude sobranceiro à Estrada Regional 221, no acesso ao sítio do Chão da Ribeira, na freguesia do Seixal.

A obra, que demorou cerca de seis meses a ser executada, surgiu na sequência da instabilização e colapso do talude. Os trabalhos incluíram também a estabilização de um muro de suporte na mesma zona.

A empreitada, a cargo da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, teve um custo aproximado de 990.000 mil euros.

Recorde-se que os problemas de estabilidade do talude sobranceiro estiveram associados à natureza desfavorável dos depósitos de vertente existentes, em simultâneo com a ação da água proveniente da linha de água adjacente.

A consolidação e estabilização do talude foi obtida através da redução da sua inclinação, associada à aplicação de betão projetado e pregagens, incluindo ainda os órgãos de drenagem associados.

Para a estabilização deste talude, foram escavados cerca de 18 000 metros cúbicos de terreno natural e executadas cerca de 3 300 metros de pregagens, bem como consolidada uma área aproximada de 2 750 metros quadrados de terreno natural.

Por outro lado, a estabilização do muro de suporte da ER 221 foi obtida pelo reforço estrutural do mesmo, através da execução de pregagens e de um muro de forro em betão armado.

Lembre-se que este género de obras decorre da aposta que este Governo Regional vem fazendo, no sentido de proporcionar maior segurança a pessoas e bens nas estradas regionais, face ao perigo de derrocadas que existe em toda a ilha da Madeira e que era o caso da zona intervencionada.