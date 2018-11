Marque na sua agenda as muitas propostas que temos para sábado

Mafalda Veiga comemora 30 anos de carreira

A cantora e compositora nacional Mafalda Veiga apresenta o concerto de comemoração dos 30 anos de carreira, pelas 22 horas, no Centro de Congressos da Madeira. O bilhete custa 20 euros por pessoa, à venda no Balcão de informações do Fórum Madeira e Recepção do Casino. Mais informações ou reservas: fo.cdm@pestana.com e 291 140 424.

Etapa de Golfe no Santo da Serra

Realiza-se, este sábado, pelas 9 horas, no Clube de Golf Santo da Serra (CGSS), a última etapa do Circuito de Golfe Abreu.

Este circuito é composto por 7 torneios nos quais se apuram, por etapa, as melhores equipas para a grande final no West Cliffs Golf Course, em Óbidos, no dia 17 de novembro.

Marítimo vs. Porto

A contar para 9.ª jornada da Liga, os verde-rubros recebem, no Estádio do Marítimo, pelas 18 horas, o Porto.

O Marítimo parte para este jogo na 11.ª posição com 10 pontos, enquanto que os dragões ocupam a primeira posição da tabela classificativa, com 18 pontos.

A salientar que apesar dos verde-rubros terem quatro derrotas no campeonato, apenas por uma vez, perderam a jogar em casa, no entanto, o Marítimo vem de um ciclo de três derrotas consecutivas para o campeonato.

O Porto chega a este jogo como equipa mais goleadora da Liga, com 18 golos, e com a obrigação de vencer para manter a primeira posição, lugar que ocupa, neste momento, em partilha com o Braga.

Aniversário da associação Adoro.Ser.Mulher

A associação Adoro.Ser.Mulher Madeira (AASMM), que promove e impulsiona o empreendedorismo feminino, assinala este sábado, pelas 13 horas, o segundo aniversário com um almoço na Quinta da Penha de França, com a presença da empresária madeirense Muriel Ribeiro. Empresária que aos 96 anos de idade, ainda acompanha o dia-a-dia da sua empresa e, neste dia, irá partilhar a sua estória de vida, enquanto mulher, mãe, avó e empresária.

Conferência ‘A Arte em Portugal no século XIX’

A Casa-Museu Frederico de Freitas, acolhe este sábado, pelas 11 horas, a conferência ‘A Arte em Portugal no século XIX’, tema que será abordado por Raquel Henriques da Silva.

As inscrições são gratuitas e poderem ser feitas através do e-mail: daraver.drc@gmail.com, limitadas a 50 lugares.

Outras sugestões para a sua noite de sábado:

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto de música de câmara, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que será protagonizado pela Orquestra de Cordas - Madeira Camerata, com a participação do convidado especial Paulo Gaio Lima, violoncelista.

Barreirinha Bar Café acolhe Mama Bear, nome artístico de Marta Sofia, natural da Região e uma selectora conhecida do Largo do Socorro, que promete animação a todos os que quiserem entrar no ritmo, a partir das 19 horas.

A partir das 19 horas, a Rua da Queimada de Baixo acolhe o evento ‘Põe-te na Rua’, com degustação de vinho, artesanato, gastronomia e música.

Pelas 20 horas há desfile de moda com propostas de Rita Pessanha, no Restaurante Suncity, na zona do Lido.

O filme ‘Interminável’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos MFF Screenings.

Pelas 22h30, o espaço FNC291, no Atlanticulture Centre, em Machico, recebe o pianista e cantor Miguel Pires com o concerto ‘A Minha Voz, o Meu Piano’.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe a actuação do grupo Triova Voices, em mais uma noite de rumba venezuelana.

Mini Eco Bar será palco da actuação de Mister Teaser, um selector portuense.

Scat Music Club recebe, pelas 23 horas, mais uma sessão dos ‘Encontros Improváveis’, desta feita com o concerto do projecto musical, em formato quarteto, constituído por Duarte Nuno (piano), Ricardo Dias (contrabaixo), José Pereira (bateria) e Slobodan Sarcevic (acordeão).

A discoteca Copacabana propõe a festa ‘One Night At The Disco’, com o DJ Luís Gonçalves. No Garden há a selecção musical de Nelson Caires.

‘Out of The Box’ na discoteca Vespas, com o DJ Oxy e o VJ Goldtrix (entradas gratuitas para todos até as 2 horas, depois dessa hora as mulheres pagam 5 euros e os homens pagam 10 euros. As portas para o Jam abrem às 4h30. E nesta discoteca estarão Ricardo Campos e Maurílio Freitas na cabina de som.