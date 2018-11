Élvio Sousa fez questão de sublinhar o facto de, durante a audiência, o Presidente da República ter tratado o Juntos Pelo Povo como um movimento de cidadãos. Algo que “muito agradou” à delegação do JPP. Marcelo mostrou interesse em conhecer o percurso do partido e discutiu as questões legais que limitam a participação eleitoral dos grupos de cidadãos.

Sobre a data da eleições, o JPP prefere que as regionais se realizem a 22 de Setembro e depois as legislativas nacionais.