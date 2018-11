Madeira presente no Web Summit 2018

Madeira no Web Summit

O Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), participa na Web Summit que se realiza em Lisboa, entre os dias 6,7 e 8 de Novembro, integrando assim o espaço que a Região terá nesta feira tecnológica internacional. Estarão assim 11 empresas e startups madeirenses presentes neste grande evento.

Tranquada Gomes recebe Alberto João Jardim

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes recebe, pelas 17 horas, Alberto João Jardim, em audiência, no âmbito do lançamento do livro da sua autoria ‘diz Não!’.

Sessão Plenária da ALM

Esta terça-feira, há sessão Plenária da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), com a seguinte ordem de trabalhos:

I – Votos a discutir na reunião plenária n.º 09;

II – Iniciativas legislativas cuja apreciação na generalidade seja concluída na reunião plenária n.º 09;

III – Votações finais globais:

1. Votação final global do projecto de proposta de lei à Assembleia da República intitulado “Alteração ao regime jurídico aplicável às actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade”.

2. Votação final global do projecto de proposta de lei à Assembleia da República intitulado “Alteração ao estatuto do serviço nacional de saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro”.

3. Votação final global da proposta de decreto legislativo regional intitulada “Estabelece o regime jurídico da extracção de materiais inertes no leite das águas do mar da Região Autónoma da Madeira”.

Inauguração da requalificação do bloco de obstetrícia

O presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque inaugura, pelas 12 horas, as obras de requalificação do bloco de obstetrícia do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Jovens vão ‘Plantar o Futuro’

Decorre esta terça-feira, pelas 10h30, na zona da Relva Negra, no Paul da Serra, a primeira acção do projecto ‘Plantar o Futuro’, e na qual participam 53 alunos do 11.º ano da Escola Básica e Secundária da Calheta, vão plantar árvores. O evento conta com a presença da Secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada e do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

Simulação ‘Anafilaxia - Abordagem Integral do Enfermeiro’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa, pelas 8h30, na sessão de abertura da primeira simulação de alta-fidelidade sobre ‘Anafilaxia - Abordagem Integral do Enfermeiro’ dirigida aos enfermeiros dos Centros de Saúde da Região, que decorre no Centro de Simulação Clínica da Madeira.

50 ano do Serviço Técnico de Educação Especial

Na área da Educação Especial, o Serviço Técnico de Educação Especial (STEE) completa 50 anos de actividade focados no apoio a crianças e jovens, com idades entre os 6 e os 18 anos, com deficiência intelectual, motora e multi-deficiência.

Para comemorar este dia, realiza-se duas grandes actividades que terão lugar no edifício da Quinta do Leme. A plantação de uma árvore da Laurissilva, pelas 10 horas, e pelas 11 horas, decorre a colocação do painel artístico alusivo aos 50 anos do STEE, elaborado pela dupla de fotógrafos DDiArte, no qual retrata os actores envolvidos no passado e no presente deste estabelecimento de educação.

‘Semana Europeia do Ensino Profissional’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho visita, pelas 16h30, a Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes no âmbito da ‘Semana Europeia do Ensino Profissional’.