Madeira é a Região convidada do Salão Imobiliário de Portugal na FIL

Considerada uma das regiões mais atractivas do Mundo, atingindo cada vez mais notoriedade e com um tecido empresarial cada vez mais dinamizador em muito devido ao crescimento exponencial do turismo na região, a Região Autónoma da Madeira será a Região convidada da 21ª edição do SIL – Salão Imobiliário de Portugal, juntando-se assim ao Seixal, a Cidade Convidada.

A Madeira far-se-á representar no SIL pela Invest Madeira, agência de internacionalização que tem como principal objectivo o reforço do investimento externo assim como a procura de novas oportunidades de negócio para a região. Nesse sentido, a Região Autónoma da Madeira estará presente no SIL com oito imobiliárias, de 3 a 7 de Outubro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

SIL Investment Pro – a Conferência exclusiva sobre imobiliário reúne os mais importantes players do sector

Uma das actividades paralelas do SIL realiza-se no dia 3 de Outubro, de manhã, uma Conferência exclusiva e reservada apenas a participantes com inscrição prévia, o SIL Investment Pro, focado em diferentes temas sobre o mercado imobiliário, com a intervenção e participação activa dos mais diferentes players a actuar no sector.

Em debate estarão temas como “O momento do mercado imobiliário no contexto económico”, “As melhores apostas no mercado imobiliário”, “O potencial do Turismo & Resorts em Portugal” e “Turismo, A maior oportunidade Imobiliária em Portugal?”, entre outros.

Joaquim Santos, Presidente da Câmara Municipal do Seixal, a Cidade Convidada do SIL apresentará neste evento as potencialidades do sector imobiliário da cidade: “O projecto Lisbon South Bay e a estratégia de requalificação das frentes ribeirinhas do Seixal”.