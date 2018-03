Madeira continua sob aviso de agitação marítima forte até às 18 horas de amanhã

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informa que continua activo o aviso de agitação marítima para a Madeira, sobretudo no que diz respeito ao vento no mar, soprando forte até às 18 horas deste sábado, 10 de Março.

O vento será fresco (27 a 35 Km/h) a muito fresco (36 a 44 Km/h), passando depois para forte (45 a 54 Km/h) na parte mais a norte da ilha, diminuindo temporariamente para moderado a fresco na parte Sul, durante a noite.

O IPMA recomenda precauções aos proprietários ou armadores das embarcações , para que as mantenham nos portos de abrigo e considerem tomem medidas suplementares tais como o reforço da amarração, assim como medidas de auto-protecção na orla costeira em função do vento forte que é esperado.

Noutra matéria, o IPMA informa que foi cancelado o aviso relacionado com a má visibilidade marítima para o Arquipélago da Madeira, recomendando aos proprietários ou armadores das embarcações, as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade.