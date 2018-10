JPP quer que a Secretaria Regional da Agricultura pague aos agricultores as ajudas prometidas

O Juntos pelo povo (JPP) lamenta que a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas ainda não tenha ajudado os agricultores pelos prejuízos decorrentes das intempéries que assolaram a Região, entre 25 de Fevereiro e 05 de Março de 2018.

Passados que estão oito meses, Rafael Nunes, deputado do JPP lamenta que o gabinete do secretário Humberto Vasconcelos informe, através de notícia publicada hoje na comunicação social, que as ajudas aos produtores de banana serão entregues “em breve, como se este fosse um compromisso aceitável de um Governo para com agricultores, cujos prejuízos de produção rondaram os 50%”.

Rafael Nunes considera esta situação “caricata” por envolver um conjunto de afirmações da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas que demonstram a “incoerência, a falta de palavra e o total desrespeito” pelos agricultores que continuam a aguardar diariamente por estes apoios.

O JPP recorda a cronologia dos factos, que começou em Fevereiro/Março com as intempéries que devastaram as produções, altura em que a Secretaria Regional de Agricultura comprometeu-se, até Maio de 2018, a atribuir um apoio a todos os agricultores atingidos até 80% a fundo perdido, num valor total que ronda os 1,5 milhões de euros. Em Julho volta a garantir apoios durante o mês de Agosto e em Outubro diz que serão entregues “em breve”.

Neste “eterno adiar da palavra dada” e num “balanço de promessas difíceis de cumprir”, Rafael Nunes diz que tudo leva a crer que a “incapacidade de resolução dos problemas do sector se manterão, com prejuízos incalculáveis para os agricultores que retiram desta actividade a sua forma de subsistência”.