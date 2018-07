JPP não desiste da exclusividade dos deputados

Em Setembro, o JPP vai promover um inquérito online sobre a exclusividade dos deputados. Esta foi uma “promessa eleitoral” do partido que Élvio Sousa não vai deixar cair, mesmo depois de ter visto a propostas apresentadas na Comissão para a Reforma do Sistema Político serem rejeitadas “pelo PSD e por outros partidos”.

O líder parlamentar do JPP deu uma conferência de imprensa, na Assembleia Legislativa da Madeira, em que recordou três questões que o partido quer ver debatidas: a exclusividade dos deputados, a revisão da lei da imunidade parlamentar e a revogação de regalias, como as ajudas de custo.

Élvio Sousa não recua perante acusações de “populismo” porque, afirma, “podem dizer o que quiserem, mas foi isto que prometemos à população”.

O deputado do JPP lembra que, no casos das ajudas de curso, os deputados do seu partido, por não concordarem com essas regalias, fazem donativos de todas as verbas recebidas.

A exclusividade no exercício dos cargos é justificada com casos concretos de deputados que “de manhã votam pela fiscalização de entidades públicas e, à tarde, são advogados dessas mesmas entidades, contra a fiscalização”. Élvio Sousa lembra, também, as afirmações de ex-bastonária da Ordem dos Advogados, Elina Fraga que disse que os parlamentos têm de deixar de ser locais de negócios para os advogados.

O deputado do JPP também rejeita os argumentos de que a exclusividade poderia esvaziar a política, porque entende que a “componente salarial” poderia ser um incentivo.