JPP alerta para falta de condições nos recintos desportivos da RAM

O Juntos pelo Povo (JPP) está preocupado com a falta de condições existentes em várias infraestruturas desportivas na Região, sobretudo quando a chuva é frequente.

“Esta situação tem sido desgastante, quer para atletas, treinadores, pais, encarregados de educação e também alunos e professores, que vêem condicionadas as suas aulas, os seus treinos e até as competições desportivas”, salientou Bruno Pestana, porta-voz da iniciativa do JPP, que decorreu esta manhã, junto ao pavilhão da Francisco Franco, um dos recintos que apresenta danos.

“O Governo Regional não tem tido disponibilidade financeira para resolver estas situações, mas no entanto sabemos que existe uma verba significativa, tendo em vista um novo museu de carros clássicos. É uma questão de prioridades, por parte de um presidente do Governo, que já declarou que a Região deve apostar no turismo desportivo, porque temos um bom parque de infraestruturas. Resta saber se essa actividade será condicionada apenas para quando o tempo estiver bom”, afirmou Bruno Pestana.

O JPP considera que esta deveria ser “uma preocupação de todos, já que também por uma questão de saúde, é importante incentivar miúdos e graúdos à prática desportiva”. Assim sendo, é essencial promover “boas condições para que se possa praticar desporto, também em segurança, e neste momento, essas condições não estão garantidas em vários recintos desportivos da Região”.