Jovens bracarenses visitam Câmara do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) recebeu hoje, nos Paços do Concelho, um grupo de jovens do Centro de Actividades Ocupacionais Casa da Villa, provenientes do distrito de Braga. O projecto pertencente à ACIP – Ave Cooperativa de Intervenção Psico-Social, que é filiada na FENACERCI – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social.

Madalena Nunes, vereadora com o pelouro da Educação na CMF, destacou a “resposta social” desta instituição, onde se desenvolvem actividades para jovens e adultos com idade igual ou superior a 18 anos, com deficiência ou incapacidade temporária ou permanente, sendo a maior parte dos jovens provenientes de famílias muito carenciadas.

“Para a Câmara Municipal do Funchal é, como sempre, uma honra dar a conhecer a nossa cidade, ainda para mais quanto podemos, ao mesmo tempo, enaltecer projectos como este, que fazem tanto pela comunidade, pelo que nos disponibilizámos desde logo a fazer o que estivesse ao nosso alcance para apoiar a visita destes jovens, que nos manifestaram o sonho de conhecer a Região pela primeira vez” salientou a vereadora.

Ao longo dos últimos três dias, a Autarquia assegurou transporte e alimentação para o grupo de cerca de 60 pessoas, bem como colaborou com as visitas a diversos locais. “Esta é uma questão de responsabilidade social e a felicidade destes jovens não tem preço”, concluiu Madalena Nunes.