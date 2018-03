IPMA coloca costa norte da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja para agitação marítima

A costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estarão sob aviso laranja para agitação marítima entre as 03 e as 18 horas de domingo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na mais recente previsão do IPMA para a região, este organismo coloca o arquipélago da Madeira sobe aviso amarelo para agitação marítima entre a tarde de hoje e as 06 hoje de segunda-feira.

A altura das ondas poderá oscilar entre os quatro metros (de aviso amarelo) e os dez metros (de aviso laranja), sobretudo na costa norte da Madeira e na ilha do Porto Santo.

As zonas montanhosas da Madeira estão sob aviso amarelo para vento até às 21 horas de hoje.