II Encontro Concelhio do PSD/Funchal realiza-se amanhã e terá Pedro Telhado Pereira como orador

O II Encontro Concelhio do PSD/Funchal decorre no próximo dia 27 de Outubro, no restaurante Quinta Estação, a partir das 10 horas. Pedro Telhado Pereira é o orador convidado para a conferência subordinada ao tema ‘A Importância da Formação Pessoal’, que terá início pelas 12 horas.

“Com estes encontros, que estão abertos à população, pretendemos delinear uma estratégia de intervenção para o futuro do Funchal, tendo em conta as reais necessidades da população”, explicou Rubina Leal, presidente da Concelhia do Funchal.

Por isso serão recolhidos depoimentos de participantes e ainda haverá uma palestra, onde o orador convidado, o Professor Doutor Pedro Telhado Pereira, irá abordar o tema d’ ‘A Importância da Formação Pessoal’.

Estão previstas, ainda outras iniciativas ao longo do ano, nomeadamente tertúlias temáticas. Também será dada continuidade às visitas que o PSD/Funchal tem realizado em todas as freguesias para ouvir a população.

Rubina Leal não tem dúvidas: “o PSD tem a melhor resposta para os anseios da população não só do Funchal, mas também da Região Autónoma da Madeira, ao contrário da ‘geringonça’ local que promete uma coisa hoje e um mês depois está a fazer outra”.

No II Encontro Concelhio do Funchal estarão presentes todas as comissões políticas do Funchal, representantes do TDS, da JSD, os deputados municipais e de freguesia.