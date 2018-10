Há 25 anos uma tempestade fez cinco mortos na Madeira

Foi uma das maiores tragédias da Madeira. Quando a chuva forte caiu, as ribeiras transbordaram e arrastaram pessoas, animais, bens. Houve cinco mortos, entre os quais um bebé com 15 dias. Cerca de 80 pessoas ficaram sem casa. A baixa do Funchal ficou intransitável, os comerciantes viram torrentes de água a entrarem lojas adentro. Muitos apontaram o dedo aos governantes de então. Os partidos da oposição diziam ter alertado o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal para a urgência de limpar as ribeiras, que estavam atulhadas, e para não serem autorizadas construções junto às zonas ribeirinhas. Naquela altura, as chuvas só tinham comparação com as de 87. Hoje, todos se lembram de outra aluvião - o 20 de Fevereiro também nunca mais largará a memória dos madeirenses.

A capital madeirense não foi a única afectada pela tragédia. No Caniçal, seis pesqueiros foram ao fundo e outros dois embateram nos rochedos. A agressividade das ondas e do vento não perdoaram o cais de abrigo da Zona Franca, mas a tempestade também apanhou Machico e Santa Cruz. O vento circulava em média a 30 km/hora e houve momentos de rajadas a 70 Km/hora.

No dia seguinte, uma Sexta-feira, foi decretada tolerância de ponto, mas só encerraram temporariamente alguns serviços públicos. Nas escolas, as salas de aula estavam vazias, mas como a informação não chegou a todos, professores e alunos estavam por lá. Como não havia transportes públicos, a opção foi mesmo ficar nos estabelecimentos de ensino. Ao centro da cidade, chegavam cada vez mais curiosos ao longo de todo o dia.

No Campo da Barca, à semelhança do 20 de Fevereiro, quilos e quilos de lama e de entulho. A zona ficou intrasitável. O mesmo se passava na Avenida do Mar. Centenas de curiosos deslocaram-se a esta artéria da cidade para observar as operações de limpeza.

Por ficar próxima de um dos locais onde desagua a Ribeira de João Gomes, a Marina do Funchal foi outro dos locais seriamente afectados. Ali encontraram-se três cadáveres, além de danos avultados nas embarcações. A água estava coberta de pedaços de madeira e de entulho.





Apesar da tolerância de ponto, a maior parte das lojas abriu as portas. Um comerciante de calçado vendeu, pelo menos, “mais de uma dúzia botas de água”. E um empregado de balcão foi a pé desde a sua casa, em Santo António, até à baixa funchalense, para chegar a horas ao trabalho.





No final, foram muitos os que apontaram o dedo aos governantes da época. Não apenas os partidos da oposição, mas os que ficaram sem tecto, os que perderam bens e, antes de tudo, os familiares das vítimas. Também o geógrafo e investigador Raimundo Quintal escreveu um artigo. Com o título “Avisámos!”, Raimundo Quintal fez uma resenha com vários momentos de tragédias semelhantes, que já tinham acontecido na Região e que deveriam ter servido de alerta para o que poderia acontecer.