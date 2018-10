Greve atinge os 100% em diversos serviços da administração local de alguns municípios

Os efeitos da greve de hoje na função pública chega a atingir os 100% em vários serviços da administração local, com particular impacto nas autarquias de Câmara de Lobos e da Calheta, onde diversos sectores estão paralisados. Em Câmara de Lobos a greve, segundo dados do STAL – Madeira (Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local), atingiu os 100% nos motoristas, serralharia e carpintaria. O mesmo aconteceu na Calheta, levando ao encerramento da tesouraria, serviços de contabilidade, secção de águas, expediente geral e também do serviço da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.

A Norte os maiores efeitos desta greve fazem-se sentir em Santana, com o armazém da câmara encerrado e os transportes escolares afectados devido ao protesto dos motoristas da autarquia.

Já em São Vicente e Porto Moniz os dados indicam uma fraca adesão, havendo a registar, ainda assim, o encerramento do serviço de fiscalização camarária na autarquia vicentina.

O mesmo acontece em Santa Cruz, que pese embora seja fraca a adesão geral, foi suficiente para fechar a tesouraria do município.

Na maior autarquia da Madeira, a Câmara do Funchal, os dados do STAL apontam para níveis significativos de adesão à greve em diversos sectores: Asfaltadores 90%; Limpeza Urbana/Lavagens Nocturno 80%; Remoção de Lixo Nocturno 70%; Carpintaria 60%; Estação de transferência 70% e Linha do Ambiente encerrada (atendimento).

Outro dos municípios mais afectos nesta sexta-feira de greve na função pública é Câmara de Lobos, que além dos serviços paralisados já referidos, regista também forte adesão em sectores como: Pedreiros 50%; Pintores 60% e Limpeza Urbana 50%. Neste concelho acresce a paralisação parcial (50) nos serviços de recolha de lixo e águas, desta feita sob a responsabilidade da ARM.

Na Costa Sul ‘mais grevista’ sobressai também a Câmara da Ponta do Sol, com cerca de 90% de adesão à greve nos serviços afectos ao armazém da autarquia (Remoção, Motoristas, Águas e Obras).

Na Ribeira Brava o STAL indica 10% de greve no geral, enquanto no Porto Santo desconhecia os eventuais efeitos da greve.