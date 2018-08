Governo Regional já investiu 55 milhões em programas de emprego

Foi por ocasião da 5ª edição do “Roteiro de Emprego´18” que decorreu esta manhã no município do Porto Moniz que a secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais sublinhou o investimento que tem sido efectuado desde que o Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque já concretizou ao abrigo de diversos programas. Ao todo, desde o primeiro trimestre de 2015, foram derramados cerca de “55 milhões de euros”, dos quais, nos primeiros seis meses de 2018, “1,3 milhões de euros” foram destinados a “projectos ao empreendedorismo desempregados”, destacou Rita Andrade.

O “Roteiro de Emprego´18” contou com a presença da governante , uma iniciativa para recordar que o objectivo inicial de convidar os presentes passa pela reflexão sobre questões da empregabilidade e do mercado de trabalho, visando facilitar o acesso do maior número possível de desempregados ao mercado de emprego e tão rapidamente quanto possível.