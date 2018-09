Governo Regional cede espaço à Alzheimer Portugal

O Governo Regional da Madeira, através da I.H.M tutelada pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), concretizou hoje mais uma etapa na área social com a cedência de um espaço a ser utilizado pela ‘Associação Alzheimer Portugal’, com a área de 165 metros quadrados, localizado na Rua do Canadá, Conjunto Habitacional da Nazaré, em São Martinho.

A cedência do espaço -- destinado ao projecto sem fins lucrativos ‘Com Aromáticas me Conquistas’, na área da jardinagem e horticultura -- visa a criação de hortas para plantação e produção de produtos hortícolas, e pretende promover uma vida mais saudável e a intergeracionalidade entre os utentes da referida Associação, suas famílias e comunidade local, envolvendo idosos e crianças de uma creche próxima, na criação e manutenção destas áreas.

No âmbito deste projecto, cada mês será dedicado a uma erva aromática e a tarefas diferentes por parte dos participantes. Haverá também aulas de culinária/workshops para as crianças, utentes da delegação e familiares de ambos grupos e para a comunidade do bairro. Todos meses será promovida a entrega de plantas produzidas nas hortas e pretende-se ainda lançar um livro em que dará a conhecer todas as receitas do projecto.

De referir que o projecto foi premiado pela Missão Continente, com o valor de 11 mil euros.

A assinatura do protocolo de cedência espaço decorreu, hoje, no auditório da SRIAS, com a participação da secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Recorde-se que o Governo Regional já atribuiu, em Junho deste ano, 23 mil euros à Associação e, em 2015, já havia apoiado a mesma através da cedência gratuita de um espaço para a Sede da Associação, na Nazaré, em S. Martinho.