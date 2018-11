Governo investe 500 mil euros em iluminação LED para túneis rodoviários

O Governo Regional, através da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, abriu um concursos público para a substituição da iluminação em vários túneis rodoviários, que estão à sua responsabilidade, para tecnologia LED. Com essa iniciativa, dispões-se a gastar cerca de 500 mil euros.

O concurso foi aberto no dia 23 de Outubro, pelo valor base de 459 mil euros, e com o objecto descrito sucintamente da seguinte forma: “ Substituir as actuais armaduras de Vapor de Sódio de Alta Pressão instaladas nos túneis e que estão ligadas 24 horas por dia por armaduras com tecnologia LED.”

Estão em causa os túneis do Curral das Freiras e alguns do concelho de Machico.