Funchal já tem wifi gratuito do Teatro até ao Forte de São Tiago

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o vice-presidente Miguel Silva Gouveia estiveram, esta tarde, no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha da cidade, para assinalar a entrada em funcionamento de uma rede de internet sem fios, vulgo wifi, em toda a Baixa do Funchal, num projeto cofinanciado pelo Turismo de Portugal.

Este projecto é “mais um exemplo da progressiva aposta do actual Executivo numa cidade cada vez mais inteligente, que investe nas novas tecnologias de informação e comunicação e na modernização administrativa, como ferramentas determinantes para a melhoria da qualidade de vida e para o futuro da população”, explicou Paulo Cafôfo.

O presidente enalteceu que “hoje em dia, uma cidade económica e comercialmente dinâmica, cosmopolita e turística como o Funchal tem de ter ao dispor da população e de todos aqueles que nos visitam este tipo de ferramentas e competiu-nos, mais uma vez, fazer essa aposta tecnológica, na linha do extenso trabalho de modernização administrativa que temos feito no Funchal ao longo dos últimos anos.”

O projecto permite, desde já, tanto à população local, como aos turistas, utilizar a rede wifi “Município do Funchal” de forma gratuita e aceder aos conteúdos que mais lhes convierem, designadamente nos três núcleos históricos do Funchal - Sé, São Pedro e Santa Maria Maior. Com a disponibilização do acesso à internet, a Câmara Municipal do Funchal estará, igualmente, a possibilitar a pesquisa de restaurantes, pontos turísticos, reservas, compra on-line de bilhetes para eventos culturais ou consulta de horários de funcionamento dos seus museus e monumentos emblemáticos, de modo a que aqueles que visitam o Funchal, e todos quantos queiram passear, organizem melhor os seus planos, capitalizando, desta forma, a Estratégia Municipal de Turismo.

No que se refere à área de intervenção do projecto, foi instalada rede wifi nas duas principais avenidas da cidade, nomeadamente na Avenida Arriaga e na Avenida do Mar, nas três principais praças (Praça do Município, Praça do Povo e Praça Amarela) e nas artérias centrais da cidade (Rua do Aljube, Rua Fernão de Ornelas e Rua de Santa Maria, até ao forte de São Tiago), abrangendo, assim, pontos fulcrais como o Jardim Municipal, o Teatro Municipal Baltazar Dias, a Sé Catedral, o Largo do Chafariz, o Mercado dos Lavradores e a Zona Velha da cidade até ao Forte de São Tiago, num total de 22 pontos de acesso.

Em termos práticos, basta a todos os interessados que se encontrem nestas zonas da cidade acederem à rede “Município do Funchal”, indicarem o respectivo e-mail e número de telemóvel, e receberão por mensagem o código da conexão, num processo bastante simples, sem quaisquer custos associados e que é utilizado um pouco por toda a Europa. A conexão ficará activa, sem necessidade de nenhum novo registo, durante um período de sete dias, não havendo qualquer limite para a quantidade de novos registos que qualquer utilizador pode fazer.