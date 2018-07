Depois de ter passado pelo Funchal, o Festival de Francesinhas está a decorrer no Porto Santo. De acordo com a organização, o Balanço dos 12 primeiros dias é “positivo”, esperando, no entanto, um mês de Agosto com maior procura, sobretudo “depois do Rali Vinho Madeira”, altura em que muitos madeirenses optam por fazer férias na Ilha Dourada.

o Festival traz ao Porto Santo a melhor gastronomia do Norte, quer para os turista, mas principalmente para a população local.