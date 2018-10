Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar participa amanhã no debate sobre o futuro da Europa

Cláudia Monteiro de Aguiar é uma das oradoras convidadas do Encontro-Diálogo com os cidadãos que acontece amanhã, dia 26 de Outubro, para debater ‘’Que Europa queremos para o futuro?’’, no Museu da Eletricidade - Casa da Luz, no Funchal, nnuma altura em que as eleições europeias já estão no horizonte.

A Eurodeputada madeirense junta-se à Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, à Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço e à representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves. As quatro convidadas que representam Portugal na Europa, reunir-se-ão numa sessão que começará às15 horas.

Serão debatidos grandes temas da actualidade europeia, como o Brexit, o crescimento dos partidos populistas, entre outros assuntos.

O debate é organizado pela Comissão Europeia e pelo Centro de Informação Europe Direct da Madeira em parceria com o Governo Português no quadro da iniciativa ‘Encontros-Diálogos com os cidadãos’. Haverá também um espaço dedicado a responder às perguntas da plateia.

Para a Eurodeputada, este tipo de iniciativas é importante pois permite dar voz aos cidadãos, ao mesmo tempo que se identifica as suas principais preocupações. “A Europa está em constante transformação e este é o tempo de traçar o futuro da União, pensando já na possibilidade de uma Europa a 27, sem o Reino Unido, algo que deixa em aberto vários cenários e que obriga a tomar decisões cruciais sobre a sua configuração. É importante debater esta nova Europa. Nós estamos em Bruxelas para as pessoas e pelas pessoas e por isso é essencial criar espaços onde os cidadãos se sintam ouvidos”, referiu Cláudia Monteiro de Aguiar.

A inscrição para o debate é gratuita e obrigatória: https://ec.europa.eu/portugal/registration_1_pt