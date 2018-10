Esta terça-feira comemora-se o ‘Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama’

‘Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama’

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito da comemoração do ‘Dia Nacional da Prevenção do Cancro de Mama’, organiza uma conferência intitulada ‘Vamos falar de Cancro de Mama’, entre as 17 horas e as 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa, pelas 14h30, numa visita de trabalho à unidade móvel do rastreio do cancro da mama, localizada no Centro Dr. Agostinho Cardoso, no Funchal, no âmbito da comemoração do ‘Dia Nacional da Prevenção do Cancro de Mama’

Apresentação do ‘VI Trail de Câmara de Lobos’

A Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra e a Associação Cultural e Recreativa do Estreito apresenta, esta terça-feira, o ‘VI Trail de Câmara de Lobos’, pelas 11h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Inauguração do projecto ‘Adote Uma Loja’

Esta terça-feira, pelas 15h30, inauguração do projecto ‘Adote Uma Loja’, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF), na Rua dos Tanoeiros, que consistiu na instalação de trabalhos artísticos tendo por base pipas. Trabalhos desenvolvidos por artistas regionais ou residentes na Madeira. O presidente da CMF, Paulo Cafôfo estará presente na ocasião e irá acompanhar na visita guiada a todas as obras, com a presença dos respectivos autores.

Homenagem à Frederico Rezende

O Governo Regional homenageia, na Quinta Vigia, pelas 18h30, o atleta Frederico Rezende, que em agosto último, terminou a travessia entre os Açores e a Madeira, em moto náutica. A cerimónia será presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Visita aos espaços recuperados do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, desloca-se na terça-feira, pelas 11h30, ao Parque Florestal das Queimadas, para visitar as obras, já concluídas, de recuperação do posto de atendimento do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, e do espaço de cafeteira, concessionado à iniciativa privada.

Casa do povo de Santo António esta em festa

A Casa do Povo de Santo António comemora, esta terça-feira, o seu 82.º aniversário. Como forma de celebrar mais um aniversário. A Casa do Povo organizou um conjunto de actividades, que se iniciam pelas 18h30 e conta com a presença do secretário da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos.

4.ª Comissão Especializada Permanente de Equipamento Social e Habitação

A 4.ª Comissão Especializada Permanente de Equipamento Social e Habitação tem lugar, esta terça-feira, pelas 14 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Apreciação e emissão de parecer da Assembleia da República relativo à Proposta de Lei nº 148/XIII/3ª (GOV) intitulada “Aprova a primeira revisão do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território”;

2 - Apreciação e emissão de parecer da Assembleia da República relativo ao Projecto de Lei nº 1023/XIII/4ª (PCP) intitulado “Lei de Bases da Habitação”.

Debate mensal com o Governo Regional na ALM

Na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), esta terça-feira, pelas 9 horas, terá lugar a Sessão Plenária subordinada ao tema ‘O Novo Hospital’. O debate conta ainda com a primeira emissão on-line com tradução simultânea em Língua Gestual. Numa perspectiva de abertura do parlamento a todos os cidadãos, visando garantir a igualdade de acesso e o exercício do direito à informação e participação na actividade das instituições democráticas.

Entrega das bandeiras verdes às escolas

Esta terça-feira, pelas 15 horas, ocorre a cerimónia de entrega da bandeira verde do projecto ‘Eco-Escolas’ a 34 estabelecimentos de ensino do Funchal. A cerimónia terá lugar na Sala da Assembleia Municipal e conta com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo e a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada.

Sub-23: Marítimo - Benfica

Os Sub-23 do Marítimo recebem, esta terça-feira, o Benfica, jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Revelação. A partida tem início às 17 horas, nos Estádio dos Barreiros, com entrada gratuita.

O Marítimo é 10.º classificado, enquanto que as águias estão no topo da classificação, ocupando assim o 1º lugar. Até ao momento os encarnados não têm qualquer derrota no campeonato. Os verde-rubro já somam quatro derrotas, no entanto, apenas uma delas foi a jogar em casa.

Workshop ‘Falar em Público’

A FNAC Madeira volta a receber, esta terça-feira, pelas 18h45, mais uma sessão do clube ‘Ágora Speakers Funchal’, numa sessão que visa treinar a escura activa, a gestão de tempo, a motivação, técnicas para falar em público, entre outras ferramentas.