Esta segunda-feira volta a ser discutido na ALM a gestão da TAP em relação à Região

O assunto TAP volta a ser discutido na ALM

Comissão Eventual de Inquérito à “Política de gestão da TAP em relação à Madeira” que terá lugar, esta segunda-feira, pelas 14h30, na sala do Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), com a seguinte ordem de trabalhos:

Audição parlamentar com o presidente do conselho de administração da ANA – Aeroportos de Portugal SA, Thierry Ligonnière.

8.º contingente parte para o Iraque

Cerimónia de despedida do 8.º Contingente Nacional de Forças destacadas para o Iraque, que se realiza, esta segunda-feira, pelas 15 horas, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

‘Dia do Cuidador’

No ‘Dia do Cuidador’ haverá apresentação de programas e projectos de auxílio aos cuidadores, que acontece, esta segunda-feira, no auditório do Instituto da Segurança Social e que conta com a presença da secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, na sessão de abertura, pelas 14h30.

O Dia Mundial do Cinema

A sétima arte é considerada por muitos a arte mais mágica, pelo poder que tem sobre as emoções humanas. O cinema inspira milhões de pessoas, as faz sonhar, rir, chorar e gritar de medo. Sem o cinema, o mundo não seria certamente o mesmo.

Aproveite o Dia Mundial do Cinema e vá ao cinema ver um filme novo, ou então para assistir em casa a um ou dois dos seus filmes preferidos.

Ciclo de Conferência sobre o cancro

Ciclo de Conferência dedicadas ao Código Europeu Contra o Cancro, esta segunda, no anfiteatro do Colégio dos Jesuítas pelas 18 horas, onde serão abordados os códigos: ‘Participe em programas organizados de rastreio do cancro para: Cancro colo-retal, Cancro da mama, Cancro do colo do útero’.

‘Equipa de Psicossocial’

Apresentação do projecto ‘Equipa de Apoio Psicossocial’ (EAPS), integrado no programa humaniza da fundação ‘La Caixa’, que acontece, pelas 12 horas, na Biblioteca do Hospital do Funchal e que conta com a presença de Miguel Albuquerque.

Audiência à Alberto João Jardim

Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes recebe, pelas 15 horas Alberto João Jardim para uma audiência.

‘21.º Open Internacional de Bridge da Madeira’

A sessão de abertura do Open Internacional de Bridge acontece, esta segunda-feira, pelas 18h30, na Quinta Vigia.

Organizado pela Associação de Bridge da Madeira, este torneio realiza-se no hotel Vidamar Resorts Madeira, reunindo, ao longo de sete dias, um total de 50 equipas e 120 pares.

O evento reúne inúmeros entusiastas desta modalidade e conta habitualmente com participantes de diversas nacionalidades.

Os eventos principais são entre o dia 5 e 11 de Novembro.