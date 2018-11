“Enquanto estive na CMF tive 17 grandes incêndios, mas nenhum com as proporções do incêndio de 2016”, lembrou o presidente do Governo Regional e ex-autarca na Câmara Municipal do Funchal (CMF) na cerimónia de abertura do Curso MRMI na área da Protecção Civil, que decorre esta manhã, nas instalações do SANAS, no Centro de Salvamento Costeiro, em Santa Cruz.

Para Miguel Albuquerque este episódio ficou a dever-se à conjugação de três fenómenos: muito baixa taxa de humidade, calor altíssimo e vento forte, pelo que destacou a importância da formação para uma maior capacidade de resposta a estas situações.

“Temos de estar preparados para enfrentar estes fenómenos”, mas também “temos que ter uma maior humildade” por entender que “só conseguiremos enfrentar estes fenómenos se a sociedade estiver mobilizada”.

Albuquerque disse ainda que a resposta aos grandes eventos exige das autoridades “uma maior capacidade de resposta, de formação e de cooperação”.

Por seu turno Luís Vale, o coordenador do curso, realçou que mais do que formar, estes cursos de resposta a catástrofes serem para educar”, referindo que anualmente desde 2010 são feitos como antecâmara para “situações de excepção”.

“Não sabemos quando acontece, mas sabemos que pode acontecer e se acontecer é bom que estejamos preparados para intervir”, frisou Luís Vale, concluindo que este curso serve para “aprender uns com os outros, vamos crescer juntos”.

O grupo de instrutores em Trauma e Catástrofe do Madeira Internacional Training Center (MIDTC) promover, entre 12 e 14 de Novembro, o 17.º curso MRMI (Medical Response to Major Incidents). O curso é da responsabilidade formativa e pedagógica do grupo de profissionais afectos ao Serviço de Saúde da RAM e Serviço Regional de Protecção Civil.

Estão inscritos cerca de 150 profissionais de saúde e de outras áreas de intervenção nomeadamente da área da protecção civil, forças de segurança, gestores, entre outros. Trata-se do curso com maior número de participantes alguma vez feito neste âmbito na Região Autónoma da Madeira.

A maioria dos formandos é da Madeira, mas também haverá participantes da Região Autónoma dos Açores e do continente português, nomeadamente da Região Centro e do Algarve, conta com 28 instrutores.

A formação ministrada baseia-se num modelo de simulação avançada, treinando toda a cadeia de comando, cenário do acidente, transportes, pré-hospitalar, gestão de hospitais face a cenários de multi-vítimas, triagem, corredores de evacuação e estrutura da comunidade que possa utilizar na resposta a um incidente multi-vitimas, ou seja, numa catástrofe.