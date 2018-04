Centros de Saúde abertos à população durante a manhã de sábado

Aproximar os cuidados de saúde à população é um dos principais objectivos do Dia Mundial da Saúde, que este ano tem como lema ‘Saúde para Todos’. A data será celebrada ma Região em dois dias, a 6 e 7 de Abril, sendo que este sábado, na parte da manhã, os Centros de Saúde estarão abertos à população em geral.

A recepção à população inicia-se pelas 10 horas. Meia hora mais tarde haverá uma comunicação sobre a missão e outras questões relacionadas com o funcionamento dos centros de saúde, bem como a avaliação de parâmetros de saúde tais como IMC, pressão arterial e glicémia. A acção termina pelas 13 horas.

Pedro Ramos, secretário da Saúde, anunciou hoje que o Governo Regional visitará os centros de saúde neste dia.

A iniciativa decorre nos centros de Saúde do Bom Jesus, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz, São Vicente, Santana, Machico, Santa Cruz e Porto Santo.

Antes, a 6 de Abril, pelas 10 horas, no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, haverá a conferência ‘Saúde para Todos: uma prioridade’, proferida por Maurício Melim.