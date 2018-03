Centro de Saúde de Nazaré vai ser alvo de obras no valor de 2 milhões de euros

O presidente do Governo Regional anunciou, esta manhã, que o Centro de Saúde da Nazaré vai beneficiar de obras de ampliação e de melhoramento, num investimento do executivo madeirense que deverá ascender ao dois milhões de euros.

Miguel Albuquerque esteve nessa unidade de saúde, acompanhado pelo secretário do Equipamento e Infraestruturas e do secretário da Saúde.

O concurso será lançado até ao mês de Maio, sendo que as obras devem iniciar-se no próximo mês de Outubro. As obras deverão ter uma duração total de 10 meses, pelo que estarão concluídas em 2019.

O Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas, localizado no Bairro da Nazaré, conta com 35 mil inscritos e vai ganhar seis gabinetes de enfermagem, seis gabinetes médicos, três salas de tratamento, um piso técnico e um elevador, equipamento que, neste momento, não existe no centro de saúde.