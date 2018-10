Centeno não admite aumentar verba para o novo hospital

A afirmação do ministro das Finanças, na Assembleia da República, de que “o compromisso foi cumprido na íntegra” no que diz respeito ao novo hospital da Madeira, deixa pouca margem para que seja corrigida a resolução do Conselho de Ministros que determina que o Estado contribui comum total de 96,5 milhões de euros. Mário Centeno foi ao parlamento, na terça-feira, para uma primeira apresentação do Orçamento de Estado e foi claro ao afirmar que não deverá haver alteração à proposta inicial, como pretende o Governo Regional.

Segundo o jornal ‘Negócios’, na edição de hoje, terá havido contactos, entre os governos da Região e da República para que Lisboa se comprometa com metade do custo da obra e equipamentos, uma verba de cerca de 132 milhões de euros, como inicialmente tinha sido prometido. No entanto, a intransigência do ministro das Finanças deixa uma margem quase nula para alteração da proposta.

O governo de António Costa comprometeu-se a comparticipar a obra e o equipamento do hospital em 50% (excluindo o IVA), uma parcela que deveria atingir os 132 milhões de euros, mas as contas de Lisboa foram muito diferentes das da Madeira. Centeno subtrai ao custo final da obra a receita da eventual venda dos hospitais Nélio Mendonça e Marmeleiros, avaliados em cerca de 70 milhões de euros. Só depois divide a despesa por dois. Em relação ao custo total (sem IVA) o Estado paga 27%.

O Governo Regional contesta estas contas, alegando que os dois hospitais são património da Região e que a sua venda não pode condicionar a ajuda do Estado. Por outro lado, calculando o IVA que será cobrado, mais de 50 milhões de euros, dosi quais a Região apenas recupera 2,5% é fácil concluir que a contribuição líquida da República para o novo hospital da Madeira será de menos de 13% da despesa.

Estas contas têm sido repetidas pelo governo da Madeira mas, como refere o ‘Negócios’, Mário Centeno não está sensível aos argumentos e não admite alterar a proposta. No OE2019 serão inscritos 14 milhões de euros, como primeira parcela da contibuição do Estado para as obras.