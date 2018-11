Rui Barreto foi o porta-voz da delegação do CDS que foi recebida pelo Presidente da República.

O CDS, garante, “nunca aceitaria” que as eleições regionais e nacionais fosse no mesmo dia. Também defende que as eleições regionais sejam primeiro.

Rui Barreto também informou o PR sobre a “falta de cumprimento do Governo da República em relação ao novo hospital” e a necessidade de rever o subsídio de mobilidade.