CDS diz que “poupanças com o passe social equivalem dois ordenados mínimos”

“As poupanças com os passes sociais são muito superiores a qualquer descida das taxas de IRS e, em muitos casos, representam mais dois ordenados mínimos por ano de rendimento, por pessoa”. As contas foram apresentadas pelo líder do CDS- PP Madeira, Rui Barreto, na manhã desta sexta-feira (9 de Novembro), durante uma acção para apresentar às populações a iniciativa proposta pelo CDS que o Governo Regional já prometeu colocar em vigor no próximo ano.

Rui Barreto, que se fez acompanhar do vice-presidente da Câmara da Ribeira Brava e dirigente local do CDS, Rafael Sousa, de Sara Madalena, vereadora na Câmara da Ponta do Sol, e do deputado António Lopes da Fonseca, surpreendeu as pessoas que aguardavam pela camioneta nas paragens para explicar-lhes a “extraordinária descida” no preço dos passes sociais, “graças a uma proposta que o CDS apresentou e que o Governo já aceitou acomodar no Orçamento da Região do próximo ano”.

“Estou a falar da correcção de uma enorme injustiça porque os passes sociais tinham valores muito elevados, mas a partir do próximo ano ficam muito mais baratos. Para que as pessoas tenham uma ideia, um ribeirabravense que vá para o Funchal paga actualmente 88,45 euros, a partir do primeiros trimestre do próximo ano pagará apenas 40 euros, o que significa uma poupança anual de 581,40 euros”, detalhou Rui Barreto.

As empresas de transportes públicos de passageiros serão compensadas das diferenças pelo governo regional através do pagamento de indemnizações compensatórias, como aliás já sucede presentemente, mas o líder do CDS deixa um pedido ao executivo de Miguel Albuquerque: “As empresas vão receber menos pelo valor pago pelos utentes, isto obriga a que o governo as compense e aquilo que sugerimos é que esse pagamento seja feito a tempo e horas e no mesmo modelo que o governo está a utilizar para o passe Sub23”, anotou.

“As empresas precisam de receber cedo para não terem problemas de tesouraria”, concluiu Rui Barreto.

Para o CDS esta medida é de “enorme alcance social e territorial”, “porque beneficia os utilizadores de transportes públicos de toda a Região, não anula os outros passes sociais já existentes, nomeadamente para idosos, promove a utilização dos transportes públicos, tem benefícios ao nível da qualidade ambiental”.