Carlos Pereira reúne-se segunda-feira com Pedro Calado

O deputado do PS na Assembleia da República, Carlos Pereira, reúne-se segunda-feira, dia 12 de Março pelas 09 horas, na Vice-Presidência do Governo Regional, com Pedro Calado, o número dois do Governo, para abordar temas pendentes entre a Madeira e a República.

“O meu compromisso sempre foi com os madeirense e o objectivo continuar a ser a melhor defesa do interesse da Madeira em Lisboa”, afirma o também vice-presidente da bancada socialista em Lisboa, que coordena a pasta da Economia.

“A melhor forma de o fazer é naturalmente saber o ponto-de-situação de alguns assuntos para encontrar a melhor maneira de os desbloquear, no caso de estarem bloqueados, ou de procurar soluções alternativas para estes”, justifica.