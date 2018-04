Camisola autografada pelo plantel do União da Madeira foi entregue a vencedor do leilão solidário

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites entregou esta segunda-feira, durante a manhã, a camisola autografada pelo plantel do Clube de Futebol União da Madeira ao vencedor do Leilão Solidário, nomeadamente Francisco da Silva.

O Leilão Solidário decorreu durante o mês de Janeiro de 2018 e teve como base de licitação 25 euros, tendo atingido o valor final de 60 euros.

“Aproveitamos a ocasião para agradecer quer ao sr. Francisco pela participação e por ter adquirido pelo segundo ano consecutivo a camisola do União, bem como ao presidente do Clube, Filipe Silva, pela doação. Graças a esta iniciativa conseguimos angariar valores para a nossa causa”, diz Filipe Rebelo, presidente da Associação Portuguesa de Deficientes

Delegação da Região Autónoma da Madeira.