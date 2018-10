Câmara Municipal do Funchal presta voto de pesar a Victor Costa

A Câmara Municipal do Funchal vai deliberar um voto de pesar pelo falecimento do Maestro Victor Costa, segundo já foi manifestado pelo Executivo na Reunião de Câmara desta tarde, e presta à sua família e amigos as mais sinceras condolências, homenageando uma vez mais o seu percurso, e a honra para a cidade que foi contar com o seu talento musical em tantas ocasiões.

A Autarquia recorda a preponderância de marcos da sua carreira que acompanharão as gerações vindouras, como o Hino da Região, e um legado incontornável ao nível da composição e da divulgação da música tradicional madeirense, reavivando a homenagem prestada ao próprio em 2016, com uma exposição com os registos da sua carreira, um espetáculo ao vivo com as suas obras e, ainda, o descerramento de uma placa em seu nome, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Victor Costa nasceu em 1939 e frequentou o Seminário Diocesano do Funchal e a Academia de Música e Artes da Madeira, onde estudou canto e piano, antes de prosseguir a sua formação no estrangeiro, onde deu início a uma carreira internacional como tenor. Ao longo da sua carreira, o Maestro criou nove coros e nunca deixou de compor, sendo autor do “Hino da Madeira”, de outros dezasseis hinos para diversas instituições e de mais de cem canções eruditas.