Câmara do Funchal comemora Dia da Mulher em todo o concelho até domingo

A Câmara Municipal do Funchal dinamizou hoje, ao longo de todo o dia, diversas actividades previstas no seu programa de comemorações para assinalar o Dia Internacional da Mulher 2018, em colaboração com o Conselho Municipal para a Igualdade, as quais vão prosseguir até ao próximo domingo.

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Igualdade de Género na Autarquia, acompanhou o extenso programa, que envolveu uma caminhada, uma aula de ginástica, a apresentação dos trabalhos vencedores da última edição do Prémio Maria Aurora, na Sala da Assembleia Municipal, o lançamento de um livro e, finalmente, uma homenagem às mulheres nas artes, no Museu Henrique e Francisco Franco.

A autarca lembrou que esta “é uma data que continua a ser manifestamente simbólico e cuja importância ninguém deve menosprezar”, referindo que o actual executivo, “à luz da forma como tem encarado sempre as questões da igualdade de género, faz questão de assinalá-la com uma semana de actividades que considera de valor acrescentado, a nível lúdico e pedagógico, este ano descentralizadas em vários pontos da cidade, do Paços do Concelho à Universidade da Madeira, da sede de diversas associações parceiras, até às Juntas de Freguesia, aos museus e aos nossos bairros sociais. Este ano resolvemos inovar neste aspecto e a adesão tem sido de registar, sendo de esperar que se estenda ao fim-de-semana.”

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Autarquia promove, este ano, entre os dias 5 e 11 de Março, uma dezena de iniciativas, dedicadas à História, à poesia e à arte em geral, entre outros. Este fim-de-semana destacam-se, para o efeito, sábado de manhã (9h30), a realização de uma «maratona» na Universidade da Madeira (Campus da Penteada), que vai permitir a inserção na Wikipedia dos nomes e biografias de mulheres relevantes na História da Madeira e, domingo de manhã (10h), uma apresentação dinamizada pela Associação Presença Feminina, no Complexo Habitacional de Santo Amaro.