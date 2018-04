Câmara de Lobos com 3,7 milhões em prejuízos causados pelo mau tempo

A autarquia já concluiu a extensa avaliação aos danos causados pelo temporal de Fevereiro, mas, para já, sem incluir os estragos no cais da cidade, que vão ser calculados pela Administração dos Portos da Madeira. O documento já foi entregue pelo autarca Pedro Coelho ao vice-presidente do Governo Regional.

Também relacionado com mau tempo, saiba que, em apenas 11 dias, houve 28 registos de alerta vermelho devido ao vento e chuva.

Na edição do DIÁRIO, de hoje, destaque também para as explicações de Pedro Caldo que, afinal diz que “não há qualquer acordo” com Lisboa sobre as viagens aéreas e explica que o Executivo madeirense tem como referência os 34 milhões do subsídio do ano passado

‘Um cabo que liga o povo à sua terra’ é o título que remete para uma reportagem sobre o ponto mais a Oeste da ilha da Madeira.

‘DIÁRIO promove ‘Conferências de Inovação e Futuro’ e ‘Aeroporto com sete novas operações da Alemanha e Reino Unido’ são, também, chamadas de primeira página da edição de hoje.